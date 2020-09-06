Жительница Башкирии из-за одного звонка потеряла почти один млн рублей

В данный момент по факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

На днях, в отдел полиции в Салавате обратилась 47-летняя местная жительница, несчастная повелась на уловки мошенников и потеряла почти один миллион рублей, который взяла в кредит.

Как рассказали в МВД Башкирии, женщина в течение нескольких дней общалась по телефону с неизвестным мужчиной, который предложил ей инвестировать деньги для участия в биржевых ставках. Жительница Салавата сначала пыталась отказать, но собеседник обещал ей «золотые горы» и большую прибыль. Таким образом, он убедил ее оформить кредит на сумму 900 тысяч рублей, а также предоставить удаленный доступ к телефону с помощью специальной программы.

Далее «партнер» сказал женщине перевести средства на электронные кошельки. Откуда они благополучно пропали.

В данный момент по факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.