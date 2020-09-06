Еще 32 человека в Башкирии заразились ковидом

Отметим, что у большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме, в связи с этим они находятся на амбулаторном лечении.

Количество больных коронавирусом в Башкирии увеличилось на 32, свежие данные на 6 сентября 2020 года представил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Теперь число общих зараженных составило 7981 человек. По данным центра, по выздоровлению за сутки выписан один человек, погибших нет. Всего с начала пандемии коронавируса в республике скончались 29 человек.

Отметим, что у большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме, в связи с этим они находятся на амбулаторном лечении.