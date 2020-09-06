В Уфе столкнулись фура и две легковушки, погиб мужчина

По факту аварии в ГИБДД начато разбирательство.

Ночью 6 сентября в микрорайоне Шакша в Уфе произошла смертельная авария с участием большегруза и двух легковушек.

Как сообщили в ГИБДД республики, в полночь на трассе М-5 Урал 37-летний водитель ВАЗа столкнулся с фурой, которой управлял житель Татарстана. От удара ВАЗ отбросило на попутный автомобиль Daewoo Nexia.

К сожалению, водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы и погиб на месте ДТП, а его 37-летний пассажир госпитализирован.

По факту аварии в ГИБДД начато разбирательство.