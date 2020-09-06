109 ФАПов появятся в селах Башкирии до конца 2020 года

Накануне Радий Хабиров рассказал про ФАП в деревне Кудашево Бураевского района.

Власти Башкирии продолжают вкладываться в сельскую медицину и открывают новые фельдшерско-акушерские пункты.

Накануне Радий Хабиров рассказал про ФАП в деревне Кудашево Бураевского района. В новом ФАПе теперь есть кабинет фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты, комната ожидания, подсобные помещения. В данный момент идет его документальное оформление.

- В старом ФАПе фельдшер Флиса Садикова проработала 26 лет. Вопрос обновления медпункта стоял давно, и, наконец-то, медик дождалась комфортных условий работы, - написал глава республики.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 2098 ФАПов, и больше половины из них нуждаются в реконструкции. На месте 406, которые не подлежат ремонту, будут строить новые.

109 ФАПов до конца года появятся в Башкирии. В первую очередь их построят в Татышлинском и Хайбуллинском районах. Всего в этом году рассчитываем сдать 109 новых медицинских пунктов.