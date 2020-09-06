В одном из районов в Башкирии отремонтировали мост на 20 млн рублей

На объекте укреплены пролетные строения, береговые и промежуточные опоры.

В Бураевском районе Башкирии отремонтировали мост через реку Азяк на 20 млн рублей. Начальная цена ремонта составила 25,77 млн рублей, но компания ее снизила. Отбор подрядчика провели еще в июле 2019 года. В конкурсе участвовали четыре организации, контракт по итогу заключили с ООО «Дормост».

Как сообщили в Госкомтрансе, на объекте укреплены пролетные строения, береговые и промежуточные опоры. Дорожники заменили асфальт, а для повышения безопасности установили новые перила и барьеры. Данное сооружение находится на автодороге Бураево- Старобалтачево-Куеда.