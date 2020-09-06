На 48% в Башкирии увеличилась смертность

ФОТО: ТАСС/Артем Геодакян

Росстат опубликовал официальные данные смертности в регионах страны за июль текущего года.

По последним данным аналитиков, в Башкирии смертность увеличилась на 48% - в республике умер 6221 человек, а годом ранее цифра составляла 4212.

Регион стал одним из худших по этому показателю в Приволжском федеральном округе. В Татарии рост смертности составил 54%, в Чувашии – 43%, в Самарской области – 39%.

Отметим, что начала пандемии смертность в регионе снижалась на 3%.

Напомним, что ранее "КП - Уфа" сообщала, что в июне 2020 года в Башкирии резко выросла смертность. В первый месяц лета в регионе умерло 4 148 жителей, в их числе 23 младенца. В том году в июне ушли из жизни 3 801 человек. Таким образом, прирост составил 347 (9,1%).