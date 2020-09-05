Бабье лето отменяется: в Башкирию придут дожди и холода

На следующей неделе в Башкирию придут дожди и прохладная погода.

Последние несколько дней в республике запомнились солнечной, но достаточно прохладной погодой. Ночью температура воздуха опускалась до +8 градусов, что весьма прохладно для первых дней осени.

Уже со следующего четверга в Башкирию помимо прохлады придут еще и дожди. Облачная погода ожидается с 9 по 22 сентября. Дневная температура воздуха в эти дни не будет превышать 16 градусов, а ночью ожидаются похолодания до 8 градусов.

Напомним, что 4 сентября в Уфе был перекрыт абсолютный рекорд минимальной температуры воздуха.