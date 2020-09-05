В Башкирии обнаружили останки человека в лесу

В Баймакском районе в лесу обнаружили останки неизвестного человека.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», скелетированные останки погибшего по неизвестным пока причинам человека, нашли в Баймаксом районе республики. Днем 3 сентября местные жители прогуливались по лесополосе вблизи деревни Билялово и совершенно случайно наткнулись на кости человека. По предварительным данным, останки пролежали в лесной глуши не меньше двух лет.

Сейчас судмедэксперты устанавливают личность погибшего и причины смерти. Останки переданы на исследование.