В Башкирии в объектив фотоловушки подловили дикую рысь

Фото: нацпарк «Башкирия»

Сотрудники нацпарка «Башкирия» засняли дикую рысь, которая ночью подобралась прямо к объективу фотоловушки.

Интересные кадры появились в сообществе парка в социальных сетях. Камеру, записывающую происходящее, разместили прямо перед местом, куда егеря выложили соль для лосей. Но, помимо сохатых, фотоловушка засняла еще несколько животных – зайцев, волков и рысь. Последняя, по словам специалистов, очень редко попадается на камеру в диких условиях. Подловить ее удалось лишь ночью.

- Мы и раньше знали, что она обитает у нас. Но, во время зимних маршрутных учетов, следы этой кошечки, к сожалению, не попадались. Подумали, что ушла, - написали сотрудники нацпарка.