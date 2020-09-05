Женщина была совсем голой: жительница Башкирии зарезала любовника, который не отпускал ее домой

Жительница Караидельского района Башкирии зарезала любовника, который приставал к ней в своем доме.

Началась история с того, местный житель пригласил к себе в дом подругу. Любовники распивали алкоголь, а после вместе отправились в баню. Вернувшись, они продолжили выпивать. В один момент женщина захотела вернуться домой, но ее приятель был против этого.

- Женщина была совсем голой, и ей не отдавали одежду. Тогда она ударила друга ногой, а тот ответил ударом в лицо, - сообщил собеседник «КП-Уфа».

Обезумив от боли, гражданка схватила со стола нож и ударила им оппонентом в грудь. Ранение стало смертельным. Тело мужчины и его обнаженную подругу в крови обнаружил брат погибшего.

Суд признал женщину виновной в убийстве. Она получила наказание в виде шести лет заключения в колонию общего режима.