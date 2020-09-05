Погода в Башкирии в воскресенье, 6 сентября

Погода в Башкирии на воскресенье, 6 сентября

В воскресенье, 6 сентября, в Башкирии похолодает до -2 градусов.

По данным МЧС республики, днем жителей Башкирии ожидает теплая погода без осадков – воздух прогреется до +21 градуса. Однако ночью случится резкое похолодание, столбик термометра в темное время суток опустится до +8 градусов, а в некоторых районах и вовсе достигнет -2 градусов. Ветер ожидается слабый.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. После обеда небо затянут тучи, но осадков ждать не стоит. Температура воздуха днем - +18, а ночью - +9.

На дорогах республики из-за резких перепадов температуры возможно образование осадков.