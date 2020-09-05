В Башкирии увеличилось количество больных коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество больных коронавирусом в Башкирии выросло до 7949 человек – за суки прибавился 31 новый пациент.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии, по состоянию на 5 сентября, в Башкирии зафиксировано 7949 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки число больных коронавирусом в регионе выросло на 31 человека.

Известно, что 66 человек находятся в больницах и получают стационарное лечение. Амбулаторную помощь требуется 749 пациентам.

За 24 часа от коронавируса вылечились 27 пациентов. Общее количество выздоровевших увеличилось до 7105.

Также за день в Башкирии 97 человек заболели внебольничной пневмонией. Вылечились от этого недуга 89 человек.