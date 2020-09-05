В Росреестре рассказали, кому интересна недвижимость в Башкирии

В управлении Росреестра по Башкирии рассказали, что недвижимости на территории республики стала привлекательнее для жителей других регионов страны.

Так, показатель сложного термина экстерриториальной регистрации (когда недвижимость в регионе приобретают жители других субъектов страны) по сравнению с прошлым годом вырос на 165%. В первые шесть месяцев 2020 года в Башкирии зарегистрировано 7165 таких сделок, против 2904 в 2019.

По данным регионального Росреестра, наиболее привлекательной недвижимость в Башкирии является для жителей Челябинской области и Сибирской зоны.

Жители Башкирии, в свою очередь, чаще всего приобретают недвижимость в Оренбургской области, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге.