Ревнивец из Башкирии расстрелял пчеловода и угрожал полицейским мачете

49-летний житель Башкирии приревновал подругу к пчеловоду, расстрелял его дом, а после угрожал полицейским мачете.

Драма разыгралась в Мелеузовском районе Башкирии. В больницу доставили 61-летнего пчеловода, который жил в трейлере неподалеку от села Басурмановка. Мужчина объяснил, что его дом на колесах расстреляли из ружья, а его самого ранили в руку. По предварительным данным, преступление совершил местный житель, который приревновал его помощницу к начальнику. После стрельбы нападавший скрылся.

Вскоре полицейские вышли на след стрелка и приехали к его дому в Кугарчинском районе республики. Увидев полицейских, мужчина скрылся в доме. Запертую дверь стражи порядка выбили бревном – такой план они придумали на ходу. Внутри их ожидал вооруженный мачете хозяин. Предупреждения полицейских и их оружие подействовали на ревнивца, и он сдался. В доме оперативники обнаружили то самое ружье, из которого расстреляли пчеловода и патроны к нему.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что сейчас стрелок находится под стражей. Ему придется отвечать за покушение на убийство.