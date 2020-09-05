Дома ждет дочка: в Башкирии разыскивают пропавшую из подъезда 35-летнюю женщину

В Башкирии разыскивают пропавшую без вести 35-летнюю жительницу Белорецка Айгуль Файзуллину.

Сестра пропавшей женщины Маргарита рассказала «КП-Уфа», что последний раз ее родственницу видели еще 19 августа. Днем Айгуль вышла из дома, но не взяла с собой никаких вещей.

— Это странно, что она не взяла с собой никаких вещей – телефона, документов или сумки. Спустилась к выходу из подъезда и пропала. С тех пор мы ее так и не видели, - рассказала женщина.

Также известно, что у пропавшей Айгуль дома осталась 15-летняя дочь, которая ждет ее дома.

- Бывало, что раньше она уходила из дома, но всегда была на связи, - добавила сестра Айгуль.

Приметы пропавшей: рост 168 см, черные волосы, татуировка на левом плече.

Была одета: черная куртка, темно-синие спортивные штаны, серая кофта и замшевые полуботинки.

Если вы знаете, где сейчас находится Айгуль, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или по телефону 8-927-939-09-05.