Фото: https://www.instagram.com/ngbabkina/

Народная певица Надежда Бабкина показала забавный снимок в башкирском костюме, находясь с концертами в республике.

Напомним, что исполнительница уже несколько дней выступает с концертами в Башкирии. Певица уже побывала в Нефтекамске, Агидели и Янауле. Впереди ее ожидает еще как минимум один концерт в Башкирии – во время двухдневного фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе.

По всей видимости, исполнительница настолько привыкла к Башкирии, что решила примерить национальный башкирский костюм. Фотографией она поделилась в соцсетях.

- Как можно было удержаться от примерки, побывав на выставке современного национального башкирского костюма? – риторически вопрошает Бабкина.

Выступления певицы понравились не всем жителям Башкирии. Так, в Нефтекамске горожане возмутились тому, что на концерте Бабкиной ко Дню города никто из гостей не соблюдал масочный режим и социальную дистанцию.