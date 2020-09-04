В Уфе производителя колбасы оштрафовали за обман покупателей

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Накануне стало известно, что производитель мясной продукции «Уфимские колбасы» был оштрафован за недостоверную информацию на этикетках. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Башкирии. В сообщении говорится, что нарушение зафиксировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно материалам дела, на этикетках колбас «Молочной» и «Докторской», а также на упаковках «Молочных» и «Говяжьих» сосисок и сардельках «Говяжьих» и «Шпикачках» не были указаны некоторые ингредиенты из состава. В частности, производитель умолчал о том, что в них содержится мясо буйвола, куриная кожа и «сырье курицы механической обвалки».

В Арбитражном суде приняли решение о том, что налицо обман покупателя, который даже может привести к рискам для здоровья. Ведь куриное мясо может быть источником аллергической реакции.

Суд принял решение оштрафовать «Уфимские колбасы» на 150 тысяч рублей.