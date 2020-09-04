Молодой преподавательнице башкирского вуза подожгли машину

Злоумышленник поджег машину, припаркованную у жилого дома владельца

Молодой преподавательнице Стерлитамакского филиала нефтяного университета подожгли автомобиль. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Инцидент произошел в четвертом часу ночи 4 сентября. Злоумышленник поджег припаркованный у дома педагога Daewoo Matiz и скрылся. Огонь повредил передний и задний бампер легковушки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Они выяснили, что недалеко от стоянки есть камера видеонаблюдения, которая, возможно, зафиксировала момент поджога. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в рамках статьи «умышленное повреждение имущества».