Жительница Башкирии провалилась в смотровую яму: понадобилась помощь спасателей

Фото: пресс-служба ГК Башкирии по ЧС

Сегодня, 4 сентября, в Белорецке произошло ЧП: 74-летняя женщина провалилась в смотровую яму гаража. Пенсионерка оступилась и упала, а самостоятельно выбраться оттуда уже не смогла. К счастью, ее крики о помощи услышал проходивший мимо сосед, который и позвонил спасателям.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, на место происшествия выехали спасатели и медики бригады скорой помощи. Чтобы поднять пострадавшую на поверхность, они использовали альпинистское снаряжение. После этого ее передали медицинским работникам. Сейчас жизни белоречанки ничего не угрожает.

В госкомитете Башкирии по ЧС напомнили, что следует соблюдать правила безопасности посещения гаража. В частности, смотровые ямы лучше прикрывать крышками.