На выходных в центре Уфы полностью перекроют улицу

фото: ufacity.info

В Уфе в ближайшие выходные полностью перекроют проезжую часть на улице Коммунистической на отрезке от Карла Маркса до Ленина. Это связано с укладкой нового асфальта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение транспорта на участке будет ограничено с 6:00 5 сентября до 00:00 7 сентября. На это время будет изменена схема движения общественного транспорта.

Власти Уфы обещают, что до конца сентября часть улицы Коммунистической между пересечениями с Карла Маркса и Цюрупы будет приведена в порядок. Там ремонтируют дорожное полотно на проезжей части, меняют ливневую канализацию, а на участке Ленина-Карла Маркса по нечетной стороне расширяют тротуар.