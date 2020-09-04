Житель Башкирии под угрозой убийством более 5 часов насиловал женщину

Ближайшие 9 лет насильник проведет в колонии строгого режима

2 сентября Белорецкий межрайонный суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, который в своей машине более пяти часов насиловал женщину. Ранее ему привлекали к ответственности за аналогичное преступление.

Как следует из материалов суда, мужчина заприметил жертву на улице – она пыталась поймать попутку. Он предложил довезти ее до дома, и та согласилась. В пути подсудимый остановил авто, пересел на заднее сиденье и начал употреблять спиртное. Впоследствии он решил изнасиловать свою попутчицу.

– Применяя физическую силу и угрожая убийством, [подсудимый] более 5 часов насиловал потерпевшую, совершив несколько половых сношений, а также иные насильственные действия сексуального характера, – передали в пресс-службе суда.

Во время суда обвиняемый полностью признал вину, но отказался от дачи показаний. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.