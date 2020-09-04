В Башкирии за сутки зафиксировано 94 случаев внебольничной пневмонии

На текущей неделе внебольничную пневмонию диагностировали 366 жителям Башкирии

В Башкирии вновь зафиксирован рост числа случаев внебольничной пневмонии. Данные обновило региональное министерство здравоохранения.

Только за прошедшие сутки в республике острое воспалительное заболевание диагностировали 94 жителям. При этом по выздоровлению выписалось меньше – 73 человека. Данные о смертности в ведомстве не представляют.

Суточный прирост инфицированных коронавирусом стабильно ниже, чем тот же показатель пневмоний. За последний месяц COVID-19 ежедневно находят максимум у 35 жителей.

Отметим, с начала текущей недели [c 31 августа по 3 сентября] в регионе зарегистрировано 366 внебольничных пневмоний, вылечились от нее 332 человека.