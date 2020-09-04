Глава Минтруда Башкирии рассказала о нефинансовой поддержке семей

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Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова рассказала о нефинансовой поддержке семей с детьми. Она отметила, что власти «не покупают детей» и прорабатывают вопросы комфортного социального обслуживания и дружественной инфраструктуры.

– Я прекрасно помню, когда отводишь ребёнка в детский сад или школу, это целый квест, в семи разных местах, условно, нужно получить подпись врача. Мы хотим сделать удобный медосмотр, чтобы ребёнок приходил, а врачи бегали вокруг него. Сейчас прорабатывается вопрос единой карты для семей с детьми. То есть, чтобы помимо пособия для многодетных семей была бы карта, куда много чего можно загрузить, – цитирует чиновницу издание UfaTime.ru.

Она добавила, что рассматриваются вопрос о создании услуг «по присмотру и уходу за детьми» и сертификации нянь для приема детей на дома. Иванова уверяет, что министерство «постоянно думает о новых мерах, и они не только денежные».