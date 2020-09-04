Жителей Нефтекамска возмутил бесплатный концерт Надежды Бабкиной

скриншот видео с YouTube.com

2 сентября в башкирском городе Нефтекамске состоялся бесплатный концерт российской народной певицы Надежды Бабкиной. Посмотреть на выступление, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса, собрались сотни горожан.

Местный общественник Александр Афанасьев снял мероприятие на видео – на кадрах можно заметить, что собравшиеся на соблюдают ни масочный режим, ни социальную дистанцию.

«Я не понимаю логику власти. Они вводят ограничения в школах, и тут же устраивают пляски в центре города с большим количеством людей. Никаких ограничений, никаких масок. Народ кучей – все пляшут, все веселятся», – говорит Афанасьев за кадром.

В соцсетях часть местных жителей согласилась с автором видео. Они заявили, что в организациях и госучреждениях меры из-за угрозы COVID-19 остаются жесткими, в то время как в центре города «творится бардак». Сторонники противоположной позиции считают, что людям была необходима эмоциональная встряска и праздник.

Отметим, по состоянию на 3 сентября в Нефтекамске официально зарегистрировано 523 случаев коронавируса – это второй город в Башкирии по количеству инфицированных.