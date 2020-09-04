«Считаю, что надо вернуть смертную казнь» – дочь убитого в Башкирии 100-летнего ветерана ВОВ

Иван Несмеянов с дочерьми. Слева - Надежда Тютюкова

Дочь убитого в Башкирии 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны потребовала вернуть смертную казнь. Об этом она заявила телеграм-каналу «Подъем» в ответ на вопрос, какое наказание она считает справедливым для убийц своего отца.

– Я человек не кровожадный, но считаю, что надо вернуть смертную казнь, – сказала Надежда Тютюкова.

Напомним, 100-летний ветеран ВОВ Иван Несмеянов был убит у себя дома в селе Леуза Кигинского района. Его тело обнаружили соседи 9 июля 2020 года. Двое грабителей до смерти избили пенсионера и похитили у него пакет с деньгами. Извергов удалось задержать 2 сентября. Известно, что ранее они работали в структуре ФСИН.