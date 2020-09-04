Уфимская школьница стала жертвой голого перверта в День знаний

Уфимская школьница стала жертвой извращенца сразу после торжественной линейки на День знаний.

Неприятная история произошла в минувший вторник в одном из спальных районов Уфы. В припаркованной возле столичного лицея машине спрятался голый извращенец, который поджидал проходящих школьниц. Когда семиклассница, возвращающаяся домой с учебы, оказалась рядом с автомобилем, перверт резко открыл дверь и предстал перед ребенком в голом виде. Перепуганная девочка сразу же обратилась в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали извращенца. Им оказался 57-летний безработный, проживающий в северной части башкирской столицы. В отделении мужчина во всем признался. По факту совершения развратных действий возбудили уголовное дело.