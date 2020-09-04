Доценту башкирского вуза дали четыре года колонии за ДТП, в котором погибла молодая семья

ГУ МВД по Волгоградской области

Доценту вуза из башкирского Стерлитамака дали четыре года колонии. Его признали виновником ДТП, в котором погибла молодая семья Тарасовых из Перми. Супруги везли пятилетнюю дочку на море, сообщает v1.ru.

Как следует из материалов суда, смертельная авария произошла 23 июля 2019 года на трассе Волгоград-Саратов. Подсудимый на Toyota Allex по касательной задел попутную Kia Jes. Водитель последней в попытке уйти от удара выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автобусом. За рулем Kia находилась 29-летняя жительница Пермского края, на пассажирском сиденье – ее 36-летний муж. Они погибли на месте происшествия. Их пятилетняя дочь была госпитализирована.

После ДТП виновник аварии – житель Башкирии – не остановился и поехал дальше. Его задержали через 10 километров. Мужчина свою вину не признавал. Дело дошло до суда, и на днях Дубовский районный суд Волгоградской области огласил приговор – четыре года заключения в колонии-поселении.

– Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что действия подсудимого необходимо квалифицировать по ч. 5 ст. 264 УК РФ, как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, – добавили в пресс-службе суда.