«Рак забрал у меня все»: состояние молодой уфимки ухудшается с каждым днем

Накануне она выложила пост в социальных сетях, где призналась, что сил держаться уже нет, а неделю назад похоронила отца.

Состояние 30-летней Айсылу Даяновой из Уфы, которая борется с раком мозга третьей стадии, ухудшается. Накануне она выложила пост в социальных сетях, где призналась, что сил держаться уже нет, а неделю назад похоронила отца. Мужчина «сгорел» от онкологии, у него был рак легких.

- Сначала я потеряла здоровье, красоту. Мои глаза не видят, как раньше, постоянно устаю, нет сил, подняться по лестнице до 4 этажа – это вся в поту и с одышкой. О длинных своих шикарных волосах остается только вспоминать, от радиолечения половина головы с лысиной, и неизвестно, вырастут эти волосы или нет, - пишет Айсылу.

Женщина признается, что от гормональных уколов она поправилась на 10 кг. А от химии тошнит, бросает в пот и жар, и вся еда на вкус одинакова от вкуса химии.

- Рак разрушил мои мечты о семейном счастье. Я больше не смогу иметь детей. Точнее могу, рискуя своей жизнью. Но думаю это неправильно, когда у тебя есть маленький ребенок, которому нужна мама. Мои ноги отказывали, адские боли , недавно уже боль перешла в руки , я проснулась, хотела взять чашку выпить таблетки, а они меня просто не слушались. Рак забрал у меня все. Я не знаю где брать силы, чтобы бороться дальше, - говорит женщина.

Напомним, что «КП – Уфа» писала об Айсылу в августе – рак мозга 3 стадии у Айсылу обнаружили на МРТ. Исследование показало наличие опухоли размером с куриное яйцо.