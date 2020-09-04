Число зараженных коронавирусом в Башкирии превысило 7,9 тысячи человек

С учета по выздоровлению за прошедшие сутки было снято сразу 111 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии по состоянию на 11 часов утра 4 сентября коронавирус подтвердился у 7918 человек. Прирост за сутки составил 30 инфицированных. Данные привела пресс-служба администрации главы республики.

С учета по выздоровлению за прошедшие 24 часа было снято сразу 111 пациентов. Общее число выздоровевших в республике составляет 7078 человек.

Прямо сейчас в активной форме COVID-19 болеют 811 жителей региона, из них 65 человек лечатся в больницах, а 746 – дома, у них инфекция протекает в легкой форме.