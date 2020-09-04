«Как настоящие варвары»: мэр Стерлитамака вновь выступил с критикой приезжих студентов

фото: vk.com / Владимир Куликов

Мэр башкирского города Стерлитамака Владимир Куликов вновь выступил с критикой приезжих студентов. На своей странице «ВКонтакте» он заявил, что «первокурсники из близлежащих районов» сломали светильники-«камыши» на улице Худайбердина. По его словам, это доказала полиция.

– Случаев вандализма у нас предостаточно. И часы чугунные в сквере сломали, и скамейки новые с корнем вырывали, и туи посаженные выкапывали. Полиция установила личности тех, кто на аллее по ул. Худайбердина светильники-«камыши» сломал. Это были студенты-первокурсники, которые приехали из близлежащих районов учиться в наш город. И повели себя вот так, как настоящие варвары, – написал Куликов.

Он добавил, что не считают вандалами всю молодежь Стерлитамака. «Но встречаются отдельные индивидуумы, которым хочется задать простой вопрос, - приходя домой, они так же себя ведут, тоже начинают всё крушить?»

Напомним, на прошлой неделе Куликов уже поднимал тему приезжающих из деревень студентов. Он тогда сказал, что они «волю почувствовали» и будут «парки ломать».