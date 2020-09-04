В Уфе ночью 4 сентября был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха

Настолько холодной ночь 4 сентября в Уфе еще не была Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшая ночь 4 сентября оказалась самой холодной в Уфе за все время наблюдения за температурой воздуха в городе. Был перекрыт абсолютный минимум, державшийся последние 35 лет. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Как отметили специалисты, метеостанция Уфа-Дема зафиксировала понижение температуры до 1,2°. Предыдущий рекорд в +1,3° наблюдался 4 сентября 1985 года.

– В целом по городу Уфа ночные температуры воздуха понижались до +1,+6°: на метеостанции Уфа-Аэропорт до +1,3°, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ (на улице Рихарда Зорге 25/2) до +5,2°, – добавили синоптики.

Тем временем в северных и горных районах Башкирии было еще холоднее. Наблюдались заморозки до 0, -3°. Самую низкую температуру прошедшей ночью зафиксировала метеостанция Емаши в Белокатайском районе, там приборы показали -3,3°.