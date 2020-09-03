«Салават Юлаев» одержал победу в своем первом матче сезона КХЛ 2020/2021

«Салават Юлаев» одержал победу в первом матче нового сезона КХЛ Фото: vk.com

«Салават Юлаев» одержал выездную победу над клубом «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Первую шайбу башкирского клуба в сезоне забил Маркус Гранлунд. Финн поразил ворота уже на второй минуте матча и успешно реализовал большинство своей команды.

Закрепить успех своего соотечественника в конце первого периода смог Теему Хартикайнен. Старожил «Салавата» забросил шайбу на 20 минуте встречи.

Второй период получился для команды Томи Ламсы весьма неоднозначным. За 20 минуте его подопечные нарушали правила аж четыре раза. Как итог – восемь минут игры в меньшинстве и одна пропущенная в нем шайба от нападающего «Торпедо» Энди Миле.

Тем не менее, в третьем периоде «юлаевцы» закрепили успех – на 48 минуте шайбу забросил еще один финн – Сакари Манинен. «Торпедо» ответил на это голом Шварца Джордана на 57 минуте.

Итоговый счет встречи – 3:2 в пользу «Салавата Юлаева».

Следующая игра «Салавата Юлаева» состоится в субботу, 5 сентября. Соперник – череповецкая «Северсталь».

Первая домашняя игра уфимского клуба состоится лишь 13 сентября, в этот день команде предстоит игра с «Авангардом».