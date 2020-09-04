В Башкирии нашли тело инвалида с кофтой на шее, под подозрением его друг-колясочник

В Башкирии нашли тело инвалидом с кофтой на шее, под подозрением его друг-колясочник

В Башкирии обнаружили тело мужчины с кофтой на голове, сыщики подозревают, что его убил друг-колясочник.

Жутковатая история произошла в одном из сел в Белокатайском районе республики. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», в одном из частных домов было обнаружено тело 56-летнего хозяина дома - инвалида третьей группы. Голова несчастного была обмотана его же кофтой.

Вскоре стражам порядка удалось выйти на след предполагаемого убийцы и задержать его. Им оказался 27-летний местный житель. Примечательно, что он также является инвалидом, который может передвигаться только на инвалидной коляске. Он во всем признался.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства странной истории. Сыщики устанавливаю, что на самом деле случилось в доме, где произошло убийство.