Восемь городов и сел Башкирии получат 520 миллионов рублей на развитие парков и скверов

Восемь городов и сел Башкирии получат грантов на 520 миллионов рублей из федерального бюджета.

О том, что в скором времени населенные пункты получат на реконструкцию более полумиллиарда рублей, сообщил на своей страницах в социальных сетях глава республики Радий Хабиров. Финансирование Белорецк, Сибай, Благовещенск, Давлеканово, Баймак, Учалы, Зилаир и Воскресеньское смогут потратить на реконструкцию общественных пространств – парков, скверов и прочих мест, где собираются местные жители.

Также Хабиров поблагодарил своего советника Ольгу Сарапулову, которая вместе со своей командой помогла довести проекты до финала федерального конкурса.