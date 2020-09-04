«Салават Юлаев» арендовал защитника из Америки

Фото: https://twitter.com/CoryLyonsAHL

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» арендовал 20-летнего воспитанника СКА из Америки Александра Алексеева.

Новость о заключении контракта с игроком линии защиты появилась в инстаграм-аккаунте «Салавата Юлаева» вечером в понедельник, 3 сентября, за несколько часов до первого матча уфимского команды в новом сезоне КХЛ.

Судя по имеющейся информации о сделке, 20-летний Алексеев будет играть за «Салават Юлаев» до конца сезона 2020/2021. Профессиональную карьеру защитник начинал в клубе «СКА-Серебряные львы» в 2015 году. Уже через год игрок перебрался в Америку, где выступал за клуб «Red Deer Rebels» в молодежной лиге. Еще через год Алексеев перешел в «Hershey Bears» (фарм-клуб «Washington Capitals») в AHL.

За последнюю команду Александр отыграл 58 матчей, в которых забил три гола и сделал 18 результативных передач. Коэффициент полезности игрока составляет 21 – это лучший показатель среди всех защитников его американской команды.