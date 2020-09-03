Жителя Башкирии задержали за сексуальное насилие над 12-летней девочкой

Подозреваемого оставили под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Кумертау за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки задержан местный житель. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

29-летний горожанин надругался над школьницей 27 августа, а задержали его 2 сентября. При каких именно обстоятельствах произошло преступление, не уточняется. Тем не менее известно, что и насильник, и его жертва проживали в соседних домах.

По словам собеседника, подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра. Полицейские доставили мужчину в отдел МВД, где он дал признательные показания, после чего его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.