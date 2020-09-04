В Башкирии водитель переехал пенсионера, который чинил ему грузовик

Мужчина скончался до приезда медиков

В Караидельском районе Башкирии водитель задавил ремонтировавшего ему грузовик пенсионера. Несчастный случай произошел днем 2 августа в селе Караидель, сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Пожилой мужчина находился под большегрузом и чинил там тормозную систему, в то время как 36-летний водитель сидел за рулем. В какой-то момент последний по неосторожности привел машину в движение, и она наехала на пенсионера. От полученных травм он скончался до приезда кареты скорой помощи.

На месте происшествия работали полицейские и следователь. Они опросили шофера и очевидцев. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение смерти по неосторожности.