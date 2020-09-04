В уфимской школе из-за нехватки классов 28 детей учатся в крошечном помещении

В классе учатся 28 человек

В одной из школ в центре Уфы пятиклашки вынуждены ютиться в маленьком кабинете из-за нехватки помещений. В классе площадью 18 кв.м. сидят 28 детей. Из-за принятых в связи с коронавирусом мер выходить на перемены им запрещено, только в столовую и туалет. Об этом корреспонденту «КП-Уфа» рассказали родители школьников.

– Там просто муравейник – невозможно находиться. Какой-то закоулок выделили. Окон в кабинете нет. Ранее там занимались башкирским [языком] половиной класса, а сейчас – все. Директор [на жалобы] никак не реагирует. Объясняет ситуацию тем, что не хватает кабинетов. При этом у детей по 6-7 уроков, а выходить не разрешается, – рассказала мать одного из учащихся. Она добавила, что детям физически сложно учиться в таких условиях. После первого учебного дня некоторые жаловались на недомогание и головную боль.

Родители написали коллективное заявление на имя директора школы с требованием решить проблему. Администрация учебного заведения прислушалась к ним и выделила новое помещение на другом этаже - на этот раз с окнами. Вот только по площади оно практически такое же, и в нем детям все равно будет тесно.

Новое помещение выглядит так

Если ситуация не изменится, родители школьников намерены обращаться в Роспотребнадзор республики.