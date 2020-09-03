Хабиров пообещал помочь уфимскому заводу по изготовлению одноразовой посуды

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещать помочь с расширением уфимскому заводу по производству одноразовой посуды и упаковок «Полекс Урал». Руководитель республики побывал на предприятии 3 сентября.

На производстве выпускаются полипропиленовые стаканы и контейнеры для пищевой промышленности – более 190 видов упаковки. Доля завода на отечественном рынке составляет порядка 25%. Сейчас предприятие расширяется, на нем планируется создать 70 новых рабочих мест. Объем вложений в модернизацию – 357 млн рублей.

Для расширения заводу требуется новая территория – около 600 кв.м. Гендиректор завода попросил посодействовать в этом вопросе Радия Хабирова. Глава региона поручил Минпрому РБ проработать проблему с администрацией Уфы.

– Конечно, хочется вам помочь, – сказал Хабиров. – …в течение месяца мы найдём оптимальный вариант и обсудим перспективы работы завода на одном из тематических совещаний.