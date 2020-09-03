Шишка размером с куриное яйцо: поход к косметологу для жительницы Башкирии окончился кошмаром

Поход к косметологу для жительницы Башкирии окончился кошмаром

52-летняя жительница Стерлитамака Елена Д. обратилась к косметологу по рекомендации дочери. Девушка предложила своей маме сделать коррекцию подбородка: нашли косметолога, отзывы были хорошие, Елена записалась к ней на консультацию и пришла на прием.

- Я зашла к ней в кабинет, легла на кушетку, она мне сказала, что необходимо три сеанса коррекции. Я согласилась, думала, подойду в другой день. Но она мне предложила начать прямо сейчас, потому что процедура займет всего 2-3 минуты, - рассказала «КП – Уфа» Елена. – Ушла за ширму, вышла уже со шприцом, вколола мне липолитики. При мне ничего не вскрывалось, сказала, что все нормально, это природный компонент.

Через две недели в области подбородка выросла гематома с куриное яйцо

На следующий день у Елены уже появились синяки на подбородке, косметолог пояснила, что это нормальная реакция. Только вот через две недели в области подбородка выросла гематома с куриное яйцо. Со слов женщины, было очень больно, невозможно дотронуться. Позже гематома разделилась на три части, две из которых начали синеть.

- Я приехала к ней, она сказала, что продолжаем мазать мазь, пить обезболивающее, тем самым состояние усугубилось. Когда она поняла, что ничего не меняется, она отправила меня к хирургу. Врач уже положил меня на стол, сделал надрез и извлек нагноение . Сейчас я прохожу платную процедуру электрофорез. То, что было потрачено на хирурга , процедуру и лекарства она вернула. Обещала дальше оплачивать мое лечение, но закинула меня в черный список, совершенно не идет на контакт и даже не извинилась.