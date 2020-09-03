МЧС предупреждает о заморозках на территории Башкирии

Температура воздуха понизится в воздухе и на поверхности почвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие сутки в Башкирии ожидается существенное похолодание. Об этом со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили в региональном МЧС.

– 3-4 сентября по Башкирии ночью местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°, – передали в аварийном ведомстве.

По данным синоптиков, осадков 4 сентября не прогнозируется. Ветер будет северным, северо-восточным, умеренным. В среднем температура воздуха ночью составит +2, +7°, днем – 13-18°.