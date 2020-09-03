Минздрав Башкирии объяснил, что делать жителям до и после прибытия в республику на самолете

После прилета жителям необходимо сдать тест на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало памятку о том, что делать жителям по возвращении в республику на самолете. В регионе, равно как и во всей России, действуют особые правила для прибытия воздушным транспортом в условиях пандемии коронавируса.

До вылета в страну гражданам необходимо заполнить анкету прибывающего на борту и форму на Едином портале Госуслуг (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

В течение трех дней со дня прибытия в Россию нужно пройти тест на COVID-19 методом ПЦР и разметить его результаты в специальной форме на Едином портале Госуслуг. При ухудшении состояния здоровья в течение двух недель после прилета предписывается вызвать на дом медика.

Обязательное наблюдение после возвращения в условиях обсерватора не требуется.