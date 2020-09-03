В Уфе ночью загорелся пристроенный к жилому дому магазин

фото: МЧС РБ

В четвертом часу ночи 3 сентября в Уфе на улице Россйиской загорелся магазин, пристроенный к жилому дому. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

По тревожному вызову на место происшествия стянулись силы аварийного ведомства – 6 единиц техники и 17 человек личного состава.

– Происходило открытое горение фасаднои обшивки магазина, расположенного в одноэтажном пристроено-встроенном к жилому дому помещение, – передали в МЧС.

Открытое горение на площади в 10 «квадратов» были ликвидировано в 4:14. В происшествии обошлось без пострадавших. В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель МЧС.