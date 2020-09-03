Житель Башкирии потерял в реке свой автомобиль: его нашли спустя две недели

фото: ГК ЧС по РБ

Житель Башкирии потерял свою «семерку» в реке. Спасатели искали машину две недели. Им пришлось вытаскивать ее с 4-метровой глубины. Об этом рассказали в Госкомитете РБ по ЧС.

Сообщение о том, что в реку Ай в Мечетлинском районе упал ВАЗ-2107, поступило экстренным службам 20 августа. Хозяин приехал к себе домой в деревню Новомещерово и припарковал машину у обрыва реки. Вернувшись обратно, мужчина обнаружил, что автомобиля нет на месте. Водитель не смог самостоятельно его найти и вызвал спасателей.

Водолазы выезжали на поиск легковушки несколько раз, однако отыскали ее только сегодня, 3 сентября. Машину обнаружили в 350 метрах от места, где она ушла под воду. Спасатели извлекли транспортное средство из воды при помощи спецтехники с глубины 4-х метров.