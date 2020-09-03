Власти Уфы выступили с официальным обращением к родителям школьников

Мэрия Уфы обратилась к родителям

На официальном сайте уфимской мэрии появилось официальное обращение к родителям школьников. Оно связано с посещением детьми общеобразовательных учреждений в условиях пандемии коронавируса. Власти города после анализа первого учебного пришли к выводу, что жителям необходимо «дать несколько рекомендаций».

– Прием детей в школу организован последовательно через разные входы. Данная форма взаимодействия является новой, и для ее урегулирования требуется определенное время. Просим с пониманием отнестись к создавшимся условиям. Только совместными усилиями мы сможем отработать все вопросы и стабилизировать ситуацию, – написали в пресс-службе городской администрации.

Чтобы избежать скопления детей у входов в школы, мэрия просит «обязательно придерживаться обозначенного школой времени прихода согласно графику». Власти также дали две рекомендации – не отправлять ребенка в школу при малейших признаках недомогания и по всем вопросам графика прихода ребенка в школу обращаться в администрацию образовательного учреждения или классному руководителю.

– Только четкое соблюдение установленных графиков позволит избежать скопления детей при входе в школу, – заключили в мэрии. – Надеемся на понимание и сотрудничество в вопросах сохранения здоровья наших детей.