Коронавирусом в Башкирии заразилось еще 32 человека

66 жителей Башкирии с коронавирусом лежат в больницах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии обновилась статистика по коронавирусу: по состоянию на 11 утра 3 сентября COVID-19 подтвердился у 7888 жителей республики. Прирост за сутки составил 26 инфицированных. Данные представила пресс-служба администрации главы региона.

С учета по выздоровлению снято 6967 человек, 26 из них – за последние 24 часа. На лечении остаются 892 пациента: 66 из них лечатся в больнице, а 826 – дома, поскольку у них болезнь протекает в легкой форме.

Новых смертей от COVID-19 не зарегистрировано. Этот показатель остается на отметке в 29 жертв.