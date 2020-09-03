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Уфимский суд обязал федерального чиновника вернуть государству 12 млн рублей

Он незаконным образом получил 4-комнатную квартиру в центре города, передал дочери, а та продала ее третьим лицам
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Верховный суд принял доводы прокуратуры

Верховный суд принял доводы прокуратуры

Верховный суд Уфы по требованию прокуратуру обязал федерального чиновника вернуть государству 12 млн рублей.

В 2014 году госслужащему на основании договора социального найма незаконно дали 4-комнатную квартиру площадью 120 кв.м. в центре башкирской столицы. Затем он передал жилое помещение в собственность дочери, а та продала его третьим лицам.

– Между тем служащий и члены его семьи правом на получение жилья не обладали, поскольку не были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, – пояснили в прокуратуре.

Надзорное ведомство пыталось через Кировский районный суд взыскать стоимость квартиры в размере 12,3 млн рублей, однако исковое заявление было отклонено. Прокуратура с этим решением не согласилась и обжаловала его в Верховном суде, который встал на сторону правоохранителей и удовлетворил заявленные требования в полном объеме.