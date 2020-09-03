Восемь городов и сел Башкирии выиграли федеральные гранты на 520 млн рублей

Такой планируется сделать центральную площадь города Баймака

Восемь башкирских городов и сел получили федеральные гранты на 520 млн рублей. Деньги пойдут на реконструкцию общественных пространств в Сибае, Белорецке, Давлеканово, Благовещенске, Учалах, Баймаке, Воскресенском и Зилаире. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Очень приятно, что значительная часть из списка победителей –населенные пункты нашего Зауралья. Это ещё раз подтверждает наше желание развивать города и села и той части Башкортостана. Можно сказать, это начало нашей большой работы в этом направлении, – написал руководитель региона.

Он также напомнил, что ранее федеральные средства на благоустройство получили Ишимбай, Бирск и Белебей.