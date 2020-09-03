Руководитель Роскосмоса во время визита в Башкирию предложил нанести символику республики на ракету

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2 сентября в Башкирию с рабочим визитом приехал руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Его сопровождал глава республики Радий Хабиров. Вместе они посетили «Салаватский химический завод», где реконструируется производство гептила [компонент ракетного топлива]. Работу по модернизации предприятия планируется завершить до 2021 года, а ввести установку в эксплуатацию в 2022. Общая стоимость проекта превышает 7,5 млрд рублей.

Во время совещания Рогозин сказал, что будет «заботиться предприятии». По его словам, «крайне важно» принять решение, каким образом развивать промплощадки, которые освободятся после реконструкции. Руководитель «Роскосмоса» отметил, что у корпорации есть планы по диверсификации производства в Башкирии и старту выпуска продукции гражданского назначения. Он пригласил Радия Хабирова посетить космодромы «Байконур» и «Восточный».

– Мы бы очень хотели, чтобы туда приехали работать специалисты от республики по тем направлениям, которые у нас развиваются. Думаю, что в рамках реализации наших общих проектов по транспорту, нефтехимии, приборостроению мы могли бы во время пуска ракеты подписать соглашение между Башкортостаном и «Роскосмосом», – сказал Рогозин.

Он также предложил нанести символику Башкирии на ракету-носитель и прославить регион – рассказать «гражданам России и зарубежных стран, что есть такая очень интересная республика».