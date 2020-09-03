Активистке из Уфы дали 10 суток ареста за скандальное видео с армянскими девушками

скриншот обращения Саитовой

Кировский районный суд Уфы признал активистку Рамилю Саитову виновной в возбуждении ненависти или вражды. Ей назначили 10 суток административного ареста. Поводом для разбирательства стало опубликованное общественницей видео, на котором она подходит в парке к молодым девушкам и спрашивает у них, из какой они страны, а затем – «откуда у нас столько армян?»

Лингвистическая экспертиза показала, что в ролике есть признаки возбуждения вражды и ненависти, а также проявления нетерпимости по национальному признаку. Саитова с решением суда не согласилась. По пути к месту отбывания наказания она записала видеообращение.

– Я еду в каталажку. Меня закрывают на 10 суток. Может быть, Верховный суд республики Башкортостан меня освободит раньше. А так судья Курамшина Кировского районного суда города Уфы вынесла постановление о том, что я виновна. За вопрос о том, откуда в Уфе столько армян, мне дала 10 суток, – говорит Саитова в ролике.

В конце видео она заявляет, что в знак протеста объявила голодовку.